Площадь Островского на неделю перекроют ради мотофестиваля

В связи с проведением мотофестиваля St.Petersburg Harley Days будущую неделю будет перекрыт въезд на площадь Островского, а также запращена остановка на ул. Зодчего Росси и пер. Крылова.

Ограничения движения, по данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, вступят в силу с 0:00 29 июля и продлятся до 24:00 5 августа. Левый поворот с Невского на площадь Островского также будет временно запрещен.

St.Petersburg Harley Days — это единственное в России международное мотоциклетное событие, входящее в мировую систему фестивалей Harley-Davidson. Он уже в восьмой раз пройдет в центре Петербурга, в этом году — со 2 по 4 августа. Колонна петербургских мотоциклистов насчитывает от 4 до 7 тыс. участников, кроме того, в городе ожидают прибытия на фестиваль более 90 тыс. посетителей из 30 стран мира.

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