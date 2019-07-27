Немцы хотят сближения с Россией

Опросы показали, что большинство жителей Германии хотят дружбы с россиянами.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на статью опубликованную немецкую газету Der Tagesspiegel. Журналистка рассказала, что 54% жителей Западной и 72% Восточной Германии хотят улучшения отношений между странами. Такое же количество людей не согласны с политикой государства и хотят, чтобы власти перестали конфликтовать.

Автор материала отметила, что многие немцам сложно представить, что Крым – не часть России. Она также отметила, что люди против экономических санкций, так как они сказываются не только на РФ, но и на Германии.

Подводя итоги, журналистка напомнила, что однажды именно благодаря политике разрядки удалось воссоединить страну.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп убежден, что США нет причин враждовать с Россией. Он заявил, что дружба США и России стали холоднее после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который доказывал, что Москва вмешалась в президентскую кампанию 2016 года.