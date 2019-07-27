Беглов отправился с проверкой к земляной крепости в Парголово

Он решил проверить, как обстоять дела с благоустройством земляной крепости «Звезда».

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил объехать в выходной Выборгский район. Его интересовала в том числе крепость, которую должны благоустроить в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общественное пространство должны доделать к сентябрю текущего года. после окончания работ у «Звезды» появится место для игры в хоккей, зона для игр, детская площадка, а также тренажеры. На проект выделили почти 34 миллиона рублей.

Напоминаем, что земляная крепость «Звезда» – укрепление, созданное в 18 веке. Оно выполняло важную функцию при обороне от Швеции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020. Для удобства петербуржцев и гостей в городе построят новые станции метро и дороги, а также продолжат развивать аэропорт Пулково.