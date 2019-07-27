На смену столичной аномальной жаре придет аномальный холод

После крайне жарких выходных в Москву придет аномально холодная для конца июля погода.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 29 июля, температура воздуха днем в Москве опуститься до 14 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, в ночное время температура может достигнуть 10 градусов тепла.

На следущий день, 30 июля, будет ещё холоднее. Днём ожидается от 13 до 15 градусов, а ночью от 7 до 9. В последний день месяца, 31 июля, в Москве будет по-осеннему холодно — от 11 градусов по Цельсию. Ночью же температура воздуха составит от 6 до 11 градусов.

На протяжении всех этих дней небо в столице будет затянуто облаками, местами ожидаются небольшие осадки.

Синоптики отмечают, что по прогнозу погода будет на 9 градусов ниже климатической нормы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы спасаются от жары в фонтанах.