Ученые раскрыли секрет качественного похудения

Ученые раскрыли секрет качественного похудения
Нужно держать здоровье в норме. Фото: Pixabay

Группа ученых из Университета штата Джорджии в Соединенных Штатах Америки провели исследование на тему эффективного способа похудения.

Установлено, что в процессе борьбы с лишним весом стоит сосредоточить внимание не столько на потере жира, сколько на укреплении мышц тела. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

Ученые подтвердили, что риск заболеть диабетом или расстройством сердечно-сосудистой системы повышается у тех людей, в жизни которых отсутствует физическая активность, но есть постоянные стрессы и несбалансированное питание.

Специалисты доказали, что при укреплении мышц во время физической активности не только сжигается жир, но и повышается уровень метаболизма, улучшается работа сердечно-сосудистой системы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».

лишний вес похудение спорт ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во время музыкальной терапии синхронизируется мозг врача и пациента
Установлено, как воздух влияет на интеллект будущих детей
Ученые раскрыли секрет качественного похудения
Американские ученые пересмотрели термин «ожирение»
Создатели «Игры Престолов» уходят с HBO
Более 600 грибников пропали за неделю в лесах России
Самолет из Симферополя в Петербург задерживают на 7 часов
Муж актрисы Никоновой рассказал подробности её гибели