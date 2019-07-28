Ученые раскрыли секрет качественного похудения

Нужно держать здоровье в норме. Фото: Pixabay

Нужно держать здоровье в норме. Фото: Pixabay

Группа ученых из Университета штата Джорджии в Соединенных Штатах Америки провели исследование на тему эффективного способа похудения.

Установлено, что в процессе борьбы с лишним весом стоит сосредоточить внимание не столько на потере жира, сколько на укреплении мышц тела. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

Ученые подтвердили, что риск заболеть диабетом или расстройством сердечно-сосудистой системы повышается у тех людей, в жизни которых отсутствует физическая активность, но есть постоянные стрессы и несбалансированное питание.

Специалисты доказали, что при укреплении мышц во время физической активности не только сжигается жир, но и повышается уровень метаболизма, улучшается работа сердечно-сосудистой системы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».