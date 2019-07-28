Во время музыкальной терапии синхронизируется мозг врача и пациента

Во время музыкальной терапии синхронизируется мозг врача и пациента
Исследование продолжается. Фото: Pixabay

Установлено, что музыкальная терапия будет эффективна при лечении депрессии, аутизма и слабоумия.

Группа ученых из Университета Англия Раскин применили гиперсканирование для одновременной фиксации активности в головном мозге двух частников эксперимента.

Пациент и врач были подключены к специальным устройствам, которые регистрировали электрические сигналы в главном органе центральной нервной системы. Затем включалась классическая музыка. Ход эксперимента был записан одновременно с ЭЭГ видеокамерами.

Установлено, что в некоторый момент активность мозга врача и пациента одновременно стала переходить от негативных эмоций до положительных.

Ученые все же призвали интерпретировать итоги эксперимента с осторожностью. Исследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».

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