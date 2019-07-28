В Бруклине расстреляна праздничная толпа

В нью-йоркском районе Бруклин в субботу на уличном празднике неизвестные открыли стрельбу. Один человек погиб, 11 пострадали, шестеро уже выписаны из больниц.

Комиссар полиции Джеймс О’Нил пообещал в воскресенье утром найти боевиков, которые превратили ежегодную праздничную вечеринку «День старожилов» в трагедию, открыв огонь по толпе. Стрельба началась под конец второго дня фестиваля, на который люди приезжают из разных уголков страны. Источники сообщили, что, по мнению полиции, стрелков было двое. Полиция прочесала весь мусор, все банки и бутылки, которые валялись после праздника, и обнаружила брошенное оружие.

Субботняя вечеринка охранялась более чем сотней полицейских, однако нападавшие до сих пор на свободе. Они убили 38-летнего мужчину и ранили еще 11 человек. Мотивы преступников неясны.

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