Уровень воды в Тулуне превысил критический

Уровень воды поднялся до 708 см, когда критическая отметка составляет 700 см. Фото: Instagram

Уровень воды поднялся до 708 см, когда критическая отметка составляет 700 см. Фото: Instagram

В Иркутской области города Тулун вода в реке Ия превысила критическую отметку. Уровень воды поднялся до 708 см, когда критическая отметка составляет 700 см.

Сегодня, 28 июля, в городе началась эвакуация жителей. Сильному подтоплению город подвергается еще с конца прошлого месяца. Эвакуация производится с Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК, именно эти районы подвержены наибольшей угрозе очередного подтопления.

Ранее наводнение в городе уже уничтожило 30% территории. Сейчас власти определились с планами по восстановлению жилья, как Тулун снова охватили подтопления.

Как сообщается на официальном сайте города, вода в Ие поднялась на 13 см за два часа. Также отмечается, что уже полностью эвакуированы жители нескольких районов, сегодня проходит эвакуация деревень Тулунского района.

Ранее Gazeta.SPb писала о визите президента России к пострадавшим от наводнения в Тулуне.