Профосмотр в Ленобласти можно пройти вечером или в субботу

Профосмотр в Ленобласти можно пройти вечером или в субботу
Для прохождения диспансеризации нужно иметь при себе паспорт и страховой полис ОМС. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области поликлиники изменяют режим работы, чтобы пациентам было удобнее пройти диспансеризацию. В поликлиниках региона вечерами и по субботам можно будет пройти профосмотр, говорится в сообщении администрации ЛО. На сайте областного комитета по здравоохранению можно ознакомиться с графиком работы медучреждений по проведению в этом году диспансеризации и профилактических медосмотров. Этот год объявлен в Ленобласти годом здорового образа жизни.

Пройти диспансеризацию может каждый человек (до достижения 39 лет — раз в 3 года, после 40 лет — ежегодно). Это не обязанность, а право, то есть вы вправе отказаться от обследования, однако помните, что профилактические медосмотры помогают предупредить заболевания или обнаружить их на ранней стадии, когда от них легче избавиться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2021 году все поликлиники Петербурга перейдут на новые стандарты

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