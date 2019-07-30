Профосмотр в Ленобласти можно пройти вечером или в субботу

Для прохождения диспансеризации нужно иметь при себе паспорт и страховой полис ОМС. Фото: pixabay.com

Для прохождения диспансеризации нужно иметь при себе паспорт и страховой полис ОМС. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области поликлиники изменяют режим работы, чтобы пациентам было удобнее пройти диспансеризацию. В поликлиниках региона вечерами и по субботам можно будет пройти профосмотр, говорится в сообщении администрации ЛО. На сайте областного комитета по здравоохранению можно ознакомиться с графиком работы медучреждений по проведению в этом году диспансеризации и профилактических медосмотров. Этот год объявлен в Ленобласти годом здорового образа жизни.

Пройти диспансеризацию может каждый человек (до достижения 39 лет — раз в 3 года, после 40 лет — ежегодно). Это не обязанность, а право, то есть вы вправе отказаться от обследования, однако помните, что профилактические медосмотры помогают предупредить заболевания или обнаружить их на ранней стадии, когда от них легче избавиться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2021 году все поликлиники Петербурга перейдут на новые стандарты