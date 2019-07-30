Раскрыта тайна исчезновения панно с «Электросилы»

Панно пассажиры увидят в следующем году в прежнем виде. Фото: Instagram

Панно пассажиры увидят в следующем году в прежнем виде. Фото: Instagram

Телеграмм-канал, посвященный петербургскому метрополитену, объяснил, куда пропало панно со станции метро «Электросила» в Петербурге.

Телеграмм-канал «Метро. Повседневности» сообщил, что произведение искусства на одной из стен метрополитена осталось на месте. На время капитального ремонта, который начался в сентябре 2017 года и окончится в марте следующего года, было решено закрыть панно.

Отмечается также, что ремонтные работы относятся только к служебным помещениям и прилегающим к ним зонам, а панно пассажиры увидят в следующем году в прежнем виде.

Панно «Электрификация СССР» находится в центральном зале на торцевой части. Карта СССР на картине собрана из керамики. Также на панно указана цитата Владимира Ленина посвященная коммунизму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о тушении пожара около метро «Электросила».