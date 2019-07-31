Британца посадили в тюрьму на 50 минут

Британца посадили в тюрьму на 50 минут
Фото: Pixabay

Это – самый короткое время под стражей за всю историю страны.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает The Independent. В материале сказано, что житель Великобритании Шейн Дженкинс проведет в тюрьме рекордные 50 минут – никто и никогда не приговаривался к такому сроку.

Молодого человека обвинил в том, что он разбил метлой окно бывшей возлюбленной, а затем напал на двух сотрудников правоохранительных органов и скрылся с места происшествия. В суде 23-летний парень признал свою вину и попросил прощения перед девушкой и полицейскими.

Помимо того, что он отсидел в тюрьме меньше часа, ему предстоит 80 часов своей жизни посвятить исправительным работам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTube. Серия под названием «Маша плюс каша» собрала более четырех миллиардов просмотров, при это официальный канал мультсериала на YouTube насчитывает около 24 миллионов подписчиков.

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