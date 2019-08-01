В Шушарах загорелась пекарня

В поселке Ленсоветовский Пушкинского района 1 августа загорелась пекарня возле дороги.

О происшествии на Московском шоссе сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» утром 1 августа. Они рассказали, что дым от пожара в пекарне доходит до поселка Славянка.

Судя по видеозаписи, выложенной в группе, огонь от пекарни подбирался к соседям. Персонал общепита пытался спасти мебель из пожара. На место приехали сотрудники экстренных служб. В ГУ МЧС уточнили, что пожар начался около 11:30. К полудню пожар удалось потушить.

Пострадавших в пожаре нет. Известно, что два торговых объекта повреждены. Причина возгорания неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар в Парголово унес жизни трех людей. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 1 августа в 04:58 в часть поступило сообщение о пожаре. В 5:29 пожар был локализован. К 6 утра пожарные ликвидировали возгорание полностью. В результате пожара погибли три человека.