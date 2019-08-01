Из Росреестра уволили чиновницу, пнувшую бомжа

Из Росреестра уволили чиновницу, пнувшую бомжа
Фото: РИА Новости

Работодатели посчитали поведение женщины неподобающим.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Обо всем сообщает телеканал «360», ссылаясь на региональное отделение Росреестра. В сеть попало видео, на котором женщина пинает бомжа, объясняя свое поведение тем, что он «задушил всех девочек». Она добавила, что от мужчины плохо пахнет, «дышать невозможно», а ведь мужчина сидел рядом с памятником истории и архитектуры.

Ее возмущение многие не разделили – люди посчитали, что пинать людей нельзя ни в коем случае. Поступок стал поводом для проверки, в результате которой сотрудницу Росреестра из Перми уволили из-за неподобающего поведения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава офиса Зеленского написал заявление об увольнении. В материалах сказано, что Андрей Богдан покидает пост главы офиса Владимира Зеленского. По каким причинам – не уточняется. Он пришел на свою должность 21 мая текущего года.

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