В Сеть выложили видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В Сеть выложили видео избиения фанатов &#171;Спартака&#187; омоновцами
Фото: Telegram-канал Baza

На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов бьют болельщиков дубинками, а также используют электрошокерами.

Видеозапись, на которой запечатлена потасовка, выложил Telegram-канал Baza. Инцидент случился еще 20 июля после встречи второго тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом». Матч завершился со счетом 2:2. Огромная толпа футбольных фанатов в красно-белых футболках толпилась, видимо, на выходе. На ролике видно, как в какой-то момент появляются сотрудники ОМОНа и начинают избивать всех, кто попадается под руку. Они применяли грубую силу, не стеснялись бить людей дубинками.

Комментируя инцидент, РПЛ заявил, что некоторые болельщики пытались обить у полицейских задержанных людей. Это и стало причиной агрессивного поведения ОМОНа. При этом руководство «Спартака» выразило негодование.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сеть попало видео, где игрок «Спартака» избивает американца.

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В Сеть выложили видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
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