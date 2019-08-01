В Сеть выложили видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов бьют болельщиков дубинками, а также используют электрошокерами.

Видеозапись, на которой запечатлена потасовка, выложил Telegram-канал Baza. Инцидент случился еще 20 июля после встречи второго тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом». Матч завершился со счетом 2:2. Огромная толпа футбольных фанатов в красно-белых футболках толпилась, видимо, на выходе. На ролике видно, как в какой-то момент появляются сотрудники ОМОНа и начинают избивать всех, кто попадается под руку. Они применяли грубую силу, не стеснялись бить людей дубинками.

Комментируя инцидент, РПЛ заявил, что некоторые болельщики пытались обить у полицейских задержанных людей. Это и стало причиной агрессивного поведения ОМОНа. При этом руководство «Спартака» выразило негодование.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сеть попало видео, где игрок «Спартака» избивает американца.