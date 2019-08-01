80-летняя россиянка забрала из детского сада чужого ребенка

Женщина была уверена, что гуляет с собственным внуком.

Об этом стало известно 1 августа. Обо всем сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Астраханской области. В четыре часа дня в детский сад за своим сыном пришла женщина. Там ей сообщили, что ребенка часом ранее якобы забрала бабушка – новость испугала россиянку не на шутку, ведь такого просто не могло быть. Женщина тут же отправилась в отделение полиции, где рассказала об инциденте. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут пожилой женщины и ее «внука». Бабушку задержали спустя несколько часов поиска – с ребенком все было хорошо, его вернули беспокоящейся маме.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что пенсионерка стояла на учете в психиатрической больнице. Родственники забывчивой старушки заверили, что она не опасна для общества. Сейчас полицейских интересует компетентность сотрудников детского сада, которые отдали ребенка незнакомке.

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