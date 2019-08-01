В Сургуте погиб полицейский при попытке задержания мужчины

Его коллеге повезло больше – он получил травмы, но хотя бы остался жив.

Все случилось 1 августа вечером. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

О подозрительном мужчине полицейским сообщили люди, проживающие на улице Пушкина. Она рассказали, что во дворе находится странный гражданин и попросили разобраться с ним. На место прибыли два сотрудника правоохранительных органов, которые попытались задержаться россиянина. Это не входило в планы мужчины, и он начал активно сопротивляться – в результате одному из полицейских были нанесены серьезные травмы, из-за которых он погиб. Другого агрессор умудрился только ранить, в каком он находится состоянии – не уточняется.

УМВД пообещало оказать необходимую помощь родным и близким сержанта, погибшего при исполнении.

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