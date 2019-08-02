На поддержку регионов Дальнего Востока выделят 94 млрд рублей

В течение ближайших трех лет регионам Дальнего Востока на поддержку будет выделено более 94 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил членов местных властей, что выделенные денежные средства обязательно должны быть применены эффективно, а не простаивать.

Медведев в ходе рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу посетил Сахалин, где провел совещание по вопросам социального развития центров экономического роста региона. Таких центров определили 58 штук.

Глава правительства подчеркнул, что важно создать хорошую социальную инфраструктуру, построить детские сада, поликлиники, школы, благоустроить дворы и привести в порядок дороги. На эти цели и будут выделены деньги.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожары в Сибири способствуют ускорению таяния льдов в Арктике.