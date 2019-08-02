Петербург празднует День ВДВ

Сегодня, 2 августа, российские Воздушно-десантные войска отмечают годовщину основания. Жители Петербурга праздную на полную, а вот десантникам придется обойтись без ежегодной традиции.

По случаю Дня ВДВ петербуржцы услышат полуденный выстрел. Он прогремит с Петропавловской крепости в 12:00. После начнется шествие. Ветераны-десантники пройдут по Миллионной улице на Марсово поле к «Вечному огню».

Торжественный митинг начнется в 13:30 у памятника В. Ф. Маргелову в сквере на приморском проспекте. Далее жителей и гостей города ждет основная праздничная программа, которая пройдет в парке «300-летия».

На протяжении всего дня в парке пройдет празднование Дня ВДВ. Жители увидят выступления спортсменов-парашютистов, а уроки по рукопашному бою проведут курсанты Военного института, также можно будет посетить выставку военной формы и насладиться полевой кухней.

Напомним, что сегодня будет проводиться бдительный контроль полицией и сотрудниками «Водоканала». При попытке граждан забраться в фонтан, будет подан сигнал о прекращении подачи воды. Меры приняты для безопасности жителей и сохранения оборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о мерах охраны фонтанов в День ВДВ.