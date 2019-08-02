Россиянин 13 лет скрывался в лесу после убийства знакомой

Его убежище наконец нашли сотрудники правоохранительных органов.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Забайкалья. Полицейские рассказали, что в лесу нашли убийцу, который 13 лет скрывался. Уточняется, что житель Могоча, когда ему было 46 лет, набросился на свою знакомую с ножом.

Все произошло под воздействием алкоголя, что стало причиной конфликта – непонятно. Агрессор также пытался убить еще одну женщину, но она смогла сбежать. Мужчина не придумал ничего лучше, чем уйти в лес – там он проживал все это время. Место укрытия наконец нашли, пожилого убийцу задержали.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело и взяли под стражу подозреваемого.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Тихвинском районе в лесу найден скелет в сапогах. Возраст и пол погибшего человека определить при внешнем осмотре не удалось, сейчас останки отправлены на экспертизу в морг.