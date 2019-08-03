Эд Ширан заработал за концертный тур рекордные $736,7 млн

Турне считается самым кассовым в истории.

Об этом стало известно 3 августа. Обо всем сообщает газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники. В сообщении сказано, что концертный тур Эда Ширана еще не закончился, но он уже стал самым кассовым. Впереди у музыканта 12 концертов и возможность побить собственный рекорд.

По предварительным данным, турне также претендует на звание самого посещаемого. На данный момент Эд Ширан продал 8,5 миллионов билетов. Его тур длится уже два с половиной года и посвящен выходу последней пластинки.

До этого рекордсменом считалась рок-группа U2. Музыканты смогли заработать $736,4 млн за два года и продали 7,3 миллиона билетов.

«Я никогда этого не забуду»,

— написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рэпер Мот не видит разницы между Монако и Крымом. Артист считает, что российский полуостров хорош своей погодой, атмосферой и музыкой.