Норка и соболь переехали в новый вольер в Рапполово

Двое подопечных Центра реабилитации диких животных «Велес», который находится в Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области, сменили вольеры.
Соболь и норка переместились в новые комфортабельные вольеры. Об этом сообщается в официальном сообществе Центра реабилитации диких животных «Велес» в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники Центра опубликовали фотографии и видео довольных животных. На снимках видно, что новое жилище пришлось им по душе. Дикие животные бегают по вольеру и изучают новое пространство.
Комфортные условия жизни должны помочь питомцам встать на ноги и скорее выздороветь. Любой желающий может материально помочь центру деньгами или необходимыми предметами.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Велес» прокомментировал фотографии якобы сгоревших в Сибири и на Дальнем Востоке животных.