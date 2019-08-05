Норка и соболь переехали в новый вольер в Рапполово

Двое подопечных Центра реабилитации диких животных «Велес», который находится в Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области, сменили вольеры.

Соболь и норка переместились в новые комфортабельные вольеры. Об этом сообщается в официальном сообществе Центра реабилитации диких животных «Велес» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники Центра опубликовали фотографии и видео довольных животных. На снимках видно, что новое жилище пришлось им по душе. Дикие животные бегают по вольеру и изучают новое пространство.

Комфортные условия жизни должны помочь питомцам встать на ноги и скорее выздороветь. Любой желающий может материально помочь центру деньгами или необходимыми предметами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Велес» прокомментировал фотографии якобы сгоревших в Сибири и на Дальнем Востоке животных.