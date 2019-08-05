В Польше задержано 20 россиян за массовую драку

Сегодня, 5 августа, стало известно о задержании 20 граждан России кавказского происхождения на территории Кракова в Польше.

По данным радиостанции RMF FM, между местными футбольными хулиганами «Краковия» в Польше и россиянами кавказского происхождения произошло столкновение. Драка случилась неподалеку от торгового центра М1, который расположен на проспекте Мира в Кракове.

По данным СМИ, задержанные граждане России были «в основном чеченского происхождения». Отмечается, что у задержанных находилось при себе оружие и прочие опасные принадлежности. Кроме того, у задержанных нашли наркотики.

По предварительной информации, причиной столкновения стала ссора на почве торговли на рынках.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мошенники, снявшие с чужого вклада 40 миллионов рублей, отделались условными сроками.