В Севастополе опознаны трупы кикбоксерш из России

В Севастополе опознаны трупы кикбоксерш из России
Фото: Pixabay

Вчера, 4 августа, на территории яхт-клуба в Черном море в Севастополе умерли две спортсменки из России. Родители погибших девушек выехали на место происшествия.

Вчера, 4 августа, в Черном море утонули чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев сообщил, что тела девушек уже достали из воды и опознали, передает «Интерфакс». Также он подчеркнул, что от федерации будет оказана помощь семьям. Украинцев добавил, что девушки являлись первыми номерами сборной команды РФ по кикбоксингу.

Гисмеева и Джакубова решили прогуляться по набережной перед отправлением домой. Их видели живыми примерно за полчаса до гибели.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мошенники, снявшие с чужого вклада 40 миллионов рублей, отделались условными сроками.

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