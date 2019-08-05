МЧС назвали главные причины пожара в Сибири

По мнению заместителя главы МЧС Игоря Кобзева, главной причиной лесных пожаров стало беспечное отношение местных жителей к огню.

Данное заявление Кобзев сделал в ходе рабочего совещания в Государственной думе. Он отметил, что люди разводили в лесу костры и не следили за ними, не тушили.

К тому же отмечается, что частые сухие грозы, которые встречаются в данном регионе, навряд ли стали основной причиной пожаров.

Однако исполняющий обязанности главы Рослесхоза Михаил Климов считает, что причиной возникновения пожаров в контролируемых зонах всё-таки стали сухие грозы.

На сегодняшний день режим ЧС объявлен уже в четырех регионах России: в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Огонь распространился на площадь в 2,3 миллиона гектаров в общей сложности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что шаманы провели жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири.