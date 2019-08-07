Выехавший на встречку водитель под Выборгом умер до аварии

Стали известны подробности вчерашнего смертельного ДТП под Выборгом. По предварительным данным, водитель одного из авто скончался до столкновения.

Во вторник, 6 августа, около двух часов дня возле дома 2 на Сайменском шоссе в поселке им. Калинина Ленобласти произошло ДТП с участием двух автомобилей — Nissan Qashqai и Nissan Primera, который выехал на встречную полосу. В результате аварии 46-летний водитель Nissan Primera скончался на месте, сообщает СУ УМВД России.

В среду, 7 августа, в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили подробности аварии.

«По предварительной информации от бригады скорой помощи, смерть водителя наступила до совершения ДТП», — указано в сообщении.

Причины смерти водителя устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проблемы с сердцем у водителя привели к летальному ДТП на Парнасе. Водителю автомобиля марки «Хёндай» резко стало плохо во время управления машиной. Из-за проблем с сердцем он не смог справиться с управлением .