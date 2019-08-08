Заявления на финскую визу стали подавать в два раза чаще

Заявления на финскую визу стали подавать в два раза чаще
В ведомстве допускают, что в связи с ужесточением правил, возможно уменьшение турпотока. Фото: pixabay

В связи с изменениями визовых правил в Санкт-Петербурге вдове увеличилось число желающих получить финскую визу.

По данным агентства новостей Yle, ранее за день поступало порядка 2,5 тысяч заявлений на оформление финской шенгенской визы, а теперь около 5 тысяч. Это произошло после введения изменений в условиях получения виз, так как новые правила начинают действовать только в начале следующего месяца. Большое количество человек хочет получить визу на старых условиях.

Однако по мнению консула Финляндии Аннели Нуммелин, изменения не являются существенными, так как они заключаются в том, чтобы финская визовая практика соответствовала общеевропейским нормам.

Она также отметила, что трудовых ресурсов может не хватить на обработку всех поступивших заявлений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что финское консульство прокомментировало ужесточение визовых правил.

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