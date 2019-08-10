В воскресенье в Ленобласти пройдут дожди с грозами

На территории Ленинградской области пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

На территории Ленинградской области пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

Кроме того, в Выборгском районе ожидается высокая пожароопасность.

Согласно информации регионального ГУ МЧС, в воскресенье, 11 августа, на территории Ленинградской области пройдут ливни с грозами, которые задержатся в регионе как минимум до 13 числа.

В последний день недели температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, местами до 23 градусов. Ночью столбик термометра снизится до отметки в 8 градусов, местами до 5.

Сотрудники ведомства также предупреждают жителей Выборгского района о высоком риске пожароопасности в некоторых местах. Речь идет о четвертом классе пожароопасности.

МЧС напоминает, что вероятность возникновения ЧС вырастает во время непогоды. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без особой надобности, либо быть особо осторожным вне дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ожидается дождливое воскресенье.