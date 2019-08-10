Россияне поделились способами борьбы с профессиональным выгоранием

Эксперты выяснили у россиян методы их борьбы с профессиональным выгоранием.

Наиболее частыми причинами профессионального выгорания россияне назвали эмоциональную неустойчивость, рутину и неадекватное начальство. Также среди причин названы недостаточная заинтересованность в работе и недостаток отдыха. Все вышеперечисленные проблемы набрали 11%. Тематический опрос проведен экспертами рекрутингового портала Superjob.

Около 9% опрошенных назвали причинами выгорания на работе низкую заработную плату, большое количество работы и атмосферу в коллективе. Также в списке ответов, набравших 5% и меньше оказались отсутствие мотивации, частые переработки, отсутствие карьерного роста и недооцененность со стороны руководства.

Среди самых популярных методов борьбы с эмоциональным выгоранием российские трудяги назвали отпуск (18%), смена места работы (10%) и самоконтроль (10%). Меньше 10% набрали занятия спортом, прогулки, путешествия и рациональное использование рабочего времени.

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