Погибших под Архангельском сотрудников Росатома представят к госнаградам

Погибших под Архангельском сотрудников Росатома представят к госнаградам
Погибших признали национальными героями и элитой ядерного центра в Сарове. Фото: pixabay

Государственная корпорация «Росатом» обнародовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область), которые погибли при взрыве в Архангельской области.

Ими являются Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

В сообщении «Росатома», слова которого приводит РИА Новости, погибших признали национальными героями и элитой ядерного центра в Сарове. Каждого из них представили к государственным наградам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двигатель ракеты взорвался под Архангельском, есть жертвы. 10 августа госкорпорация опубликовала детали взрыва на полигоне под Архангельском. По новым данным погибли пятеро человек и трое ранены. Выжившие доставлены в больницу, а семьям погибших «Росатом» выразил глубокое соболезнование и пообещал материальную помощь.

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