Российская авиабаза Хмеймим сбила шесть беспилотников в Сирии

Пострадавших в результате случившегося нет. Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Пострадавших в результате случившегося нет. Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В Сирии на авиабазе Хмеймим были уничтожены ударные беспилотники. Российские комплексы противовоздушной обороны устранили шесть аппаратов.

Согласно данным Минобороны Российской Федерации, БПЛА были отправлены боевиками.

Средства российской авиабазы сбили летевшие беспилотники на безопасном расстоянии. Они направлялись к базе с северо-запада в районе 20:10 часов.

В результате случившегося нет пострадавших, а также не нанесен материальный ущерб. Хмеймим работает в прежнем режиме.

В прошлом месяце участниками вооруженных бандформирований были запущены ракеты в сторону российской базы, но в цель они не попали. В результате инцидента погибли два сирийца и четыре человека были ранены. Люди были мирными жителями.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Министерстве обороны опровергли опасный перехват самолета в США.