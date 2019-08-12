Невзоров заявил, что ситуация в гатчинской церкви была «штатная»

Невзоров заявил, что малыш еще легко отделался. Фото: Instagram nevzorovofficial

Невзоров заявил, что малыш еще легко отделался. Фото: Instagram nevzorovofficial

Скандальное видео с крещением ребенка в одной из гатчинских церквей прокомментировал российский журналист и историк Александр Невзоров. О действиях, которые попы совершают согласно каноническим правилам, телеведущий заявил на странице в Instagram.

Невзоров рассказал, что ситуация на видео является штатной, также подчеркнул, что малыш еще легко отделался, ведь бывают случаи хуже.

«Если «крещаемый по неразумию своему сопротивляется», то применяется грубая сила», — напомнил телеведущий.

Кроме того, Невзоров приложил к записи фрагмент документа, на котором написано, как «пакостничали попы царской России».

«Насильственные крещения — традиция православия», — отметил журналист.

Ранее GazetaSPb сообщала, что разошедшееся в Сети видео с крещения в Гатчинской церкви прокомментировала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.