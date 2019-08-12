Петербуржцы обсуждают барана на проспекте Металлистов

Кто-то оставил животное на улице, привязав его к бетонному ограждению.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди сфотографировали барана и выложили его фотографию, рассказав, что увидели его на проспекте Металлистов.

Напоминаем, что в воскресенье, 11 августа, люди, исповедующие ислам, отмечали праздник Курбан-байрам. В этот день они приносят в жертву домашний скот – возможно, баран кому-то нужен был именно для этого.

Вчера петербуржцы неоднократно рассказывали о встреченных на улице баранах. Одного из них увидели на Октябрьской набережной, другого на Большом Охтинском мосту, третьего рядом с бизнес-центром «Софийская площадь».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге баран не пожелал быть принесённым в жертву. Пользователи активно болелм за барана — так что определённые шансы у него есть.