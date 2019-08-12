Любовница актера «Улиц разбитых фонарей» обвинила его в мошенничестве

Девушка требует с экс-возлюбленного 1,5 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Модель Лана Медингер поделилась подробностями своих взаимоотношений с Филиппом Бароном в интервью со «СтарХит». Девушка заявила, что мужчина злоупотребил ее доверием.

В начале романа Барон всячески добивался расположения возлюбленной, а затем начал занимать у нее деньги. Долги постепенно накапливались, однажды просьба о займе была похожа на угрозу.

«Чтобы вырвать у меня это „да“, он в меня выстрелил, то есть не в меня, а в пол, в кафель, в кафеле осталась расселина, пуля отлетела мимо моей головы и застряла в окне»,

— рассказала Медингер.

В общей сложности Барон должен экс-любовнице полтора миллиона рублей. Это не первый раз, когда актера обвиняют в мошенничестве – до этого на него жаловалась Олеся Малибу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лидер ОПГ 90-ых идет в колонию за мошенничество с квартирами.