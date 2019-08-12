Студентка умерла от загадочной болезни в Москве

Ухудшение самочувствия началось с банальных вещей – температура и красное горло.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, 20-летняя студентка, проживающая в Воронеже, слегла с высокой температурой. Родители обратили внимание на красное горло и решили, что девушка заболела ангиной. На следующий день состоянии больной ухудшилось – ее начало тошнить, так что пришлось вызвать врачей. Они, в свою очередь, не госпитализировали студентку, а лишь назначили лечение.

Ничего не помогало – ситуация становилась все хуже. Бедняга жаловалась на сильную боль в мышцах, ее конечности посинели. Со временем студентка не могла шевелиться, но врачи уверяли, что лечение должно помочь. После того, как она онемела окончательно, специалисты заявили, что она находится в коме. В реанимации ее не удалось привести в чувства.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что внучка Кеннеди умерла в 22 года. На теле не было следов насилия, но причины смерти неизвестны.