Причины опасности партии Зеленского назвал политолог

Причины опасности партии Зеленского назвал политолог
"Слуга народа" взяла курс на либертарианство. Фото: РИА Новости

Эксперт объяснил темные стороны либертарианства.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики в эфире You-tube отметил, что партия нового президента Украины заявляет себя либертарианской. По мнению специалиста, хорошего в этом мало, ведь такая идеология означает, что «все покупается и продается, а государство не несет никакой социальной ответственности»,

Как сообщает Lenta.ru, также Богатырев подчеркнул, что предложения об упразднении бесплатной медицины и образования уже были выдвинуты.

Сами же участники партии смотрят на идеи либертариантсва позитивно и планируют превратить Украину в государство, где экономика – сервис по запуску частных инициатив.

Ранее GazetaSPB сообщила о вере Трампа в возможность диалога между Россией и Украиной.

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