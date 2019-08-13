Причины опасности партии Зеленского назвал политолог

Эксперт объяснил темные стороны либертарианства.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики в эфире You-tube отметил, что партия нового президента Украины заявляет себя либертарианской. По мнению специалиста, хорошего в этом мало, ведь такая идеология означает, что «все покупается и продается, а государство не несет никакой социальной ответственности»,

Как сообщает Lenta.ru, также Богатырев подчеркнул, что предложения об упразднении бесплатной медицины и образования уже были выдвинуты.

Сами же участники партии смотрят на идеи либертариантсва позитивно и планируют превратить Украину в государство, где экономика – сервис по запуску частных инициатив.

Ранее GazetaSPB сообщила о вере Трампа в возможность диалога между Россией и Украиной.