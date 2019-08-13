У жениха Дженнифер Лопес пропали вещи на $500 тысяч

По предварительным данным, они находились в автомобиле мужчины.

Обо всем стало известно сегодня, 13 августа. Инцидент осветили американские СМИ, среди которых, например, газета San Francisco Chronicle.

Все случилось в Сан-Франциско – у жениха поп-певицы Алекса Родригеса пропали электроника и драгоценности, ущерб оценивается примерно в $500 тысяч. Пока не уточняется, как именно произошла кража, но, скорее всего, злоумышленник разбил окно машины, чтобы добыть вещи.

Пострадавший отметил, что больше всего расстроен из-за пропажи «предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей».

Напоминаем, что в 2019 году Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о своей помолвке. Они состоят в отношениях как минимум два года.

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