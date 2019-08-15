Житель Кингисеппа кулаками избил свою мать, женщина скончалась

Полиция задержала преступника спуста два месяца после совершения преступления.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Кингисеппа в Ленобласти, подозреваемого убийстве своей матери.

Установлено, что между матерью и сыном разгорелась ссора, в результате которой подозреваемый накинулся на 55-летнюю женщину с кулаками. Из-за полученных травм женщина скончалась на следующий день.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть пострадавшей наступила из-за тупой травмы груди, перелома ребер и левой ключевой кости.

Тело погибшей было обнаружено 26 июня в квартире дома 10 по Большому бульвару. Преступника удалось задержать лишь спустя два месяца.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого время здоровью».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция поймала сына, убившего 79-летнюю мать. На лестничной площадке в одном из домов на Софийской улице была найдена зарезанная 79-летняя женщина. Полиция задержала ее 45-летнего сына по подозрению в убийстве.