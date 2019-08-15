Иранских активисток осудили на 55 лет за акцию против хиджабов

США призывает другие страны счесть наказание нарушением прав человека.

В Иране трех женщин осудили за протест против обязательного ношения хиджаба. За раздачу роз им назначили в сумме 55 лет тюрьмы.

Активистки решили раздать цветы в вагоне поезда в Тегеране — но суть протеста заключалась в том, что женщины не надели хиджабы, сообщили GazetaSPb российские представители госдепартмента США 15 августа. Их обвинили в поощрении проституции: одна из женщин получила 23,5 года лишения свободы, две другие — по 16 лет тюрьмы.

В Госдепартаменте сегодня призвали осудить приговор иранских властей — Америка считает наказание нарушением прав человека. Стоит учитывать, что отношения между двумя странами последовательно ухудшаются и внимание США к этому инциденту можно объяснить и ведением информационной войны.

Ранее GazetaSPb сообщила, что жительницу Украины отправили в американскую тюрьму на 20 лет за детскую порнографию.