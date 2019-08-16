В Приозерске пьяный водитель школьного автобуса заплатит крупный штраф

Мужчина перевозил детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает Приозерский городской суд, который вынес приговор 51-летнему мужчине. Водитель школьного автобуса сел за руль пьяным, чтобы отвезти 10 школьников от поселка Севастьяново до Приозерска. Это могло стать причиной трагедии, но, к счастью, все обошлось – сотрудники ГИБДД остановили нарушителя и вовремя выявили нарушение. Суд признал водителя виновным в том, что он выполнял свою работу, не думая при этом о безопасности. Ему предстоит выплатить штраф – 20 тысяч рублей.

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