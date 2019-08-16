В крови отравившихся маслом россиян нашли яд

Вещество часто содержится в ядах для грызунов. Фото: Pixabay

Вещество часто содержится в ядах для грызунов. Фото: Pixabay

Вещество, обнаруженное экспертами, обычно входит в состав яда от грызунов.

Об этом стало известно сегодня, 16 августа. Обо всем сообщает заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, в крови отравившихся обнаружили производственное кумарина.

Напоминаем, что все случилось в Ульяновской области – там из-за масла домашнего производства госпитализировали почти 10 человек. Его покупали разные люди у одного и того же производителя. Позже СМИ сообщили, что два человека умерли в больнице.

Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела. По предварительным данным, производством злополучного масла является пенсионер – он не только продавал его другим, но и пользовался им сам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ульяновске умер один из семи госпитализированных после отравления подсолнечным маслом.