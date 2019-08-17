Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд

Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Женщина через пару часов родила девочку. Фото: Pixabay

Ей выписали штраф и оставили одну на остановке.

Об этом стало известно 16 августа. Жительница Неаполя рассказала, что все случилось примерно неделю назад. Она вышла на улицу, чтобы размяться, но у нее вдруг начались предродовые схватки. Чтобы не терять ни минуты, она села на автобус, который едет до больницы. Там у нее попросили билет, но у девушки не оказалось с собой денег. Оставаясь глухим к ее объяснениям, контролем выписал штраф рожающей женщину и высадил ее.

Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф. В ее просьбе отказали, так как обстоятельства не могут служить причиной для отмены.

Пользователи соцсетей уверены, что контролер поступил неправильно, так как не оказал женщине помощь. Другие же убеждены, что он просто выполнял свою работу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что из самолета, пролетающего над Лондоном, выпало тело безбилетника.

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Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
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