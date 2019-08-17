Умер актер Питер Фонда

Умер актер Питер Фонда
Питер Фонда дважды был номинирован на "Оскар". Фото: niklimenko78

Скончался известный актер и режиссер Питер Фонда. Американский сценарист стал знаменитым после роли в фильме «Беспечный ездок».

«Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался», — сообщили родные Фонда.

Актер скончался в возрасте 79 лет. Как сообщают родственники, он умер в пятницу утром, 16 августа, его смерть была спокойной. Официальной причиной врачи прогнозировали дыхательную недостаточность из-за рака легких.

Питер Фонда дважды был лауреатом премии «Золотой глобус» и дважды номинирован на «Оскар».

Ранее в GazetaSPb сообщали о смерти известной писательницы. Она стала обладателем Нобелевской премии.

актер рак смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Витебский вокзал вошел в топ-10 лучших мест России для фотосессий
В Петербурге любители Apple идут под суд за серию ограблений
155-ю годовщину отметит Западный военный округ
Умер актер Питер Фонда
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
В Колпино нашли снаряд со времен ВОВ
В Петербурге стартует ремонт трех улиц
Водитель Ford влетел в дерево и чуть не погиб