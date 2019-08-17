“Магнит” предложит платить лицом

Технологию распознавания лиц сначала запустят в Краснодаре.

Сеть магазинов “Магнит запустила тесты технологии Selfietopay. За продукты позволят платить с помощью биометрических данных.

Сейчас система работает в пилотном режиме в одном из магазинов, сообщает “Магнит”. Технология должна сократить время прохождения кассы и обеспечить безопасность денег клиента. Скоро технология появится в двух магазинах “Краснодара”. Руководство компании ищет производителей комплексов сканирования лица.

Оплату покупок через биометрические данные хочет ввести “Сбербанк”. Предполагается, что клиент банка сохранит изображение лица и отпечаток пальца в базе данных банка, а затем сможет ходить в магазины-партнеры без денег и банковских карт.

Сеть “Магнит” имеет свыше 14 тысяч магазинов “у дома” по всей России плюс еще около 450 супермаркетов. Оборот компании в 2017 составлял 1143 млрд рублей, а число сотрудников превышало 300 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что гендиректор “Магнита” уходит с поста.