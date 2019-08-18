Спасатели нашли мужчину, блуждающего по лесу в Тихвинском районе всю ночь

Очередной ленинградец отправился на прогулку и заблудился. К счастью, с ним сейчас все в порядке.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Обо всем сообщает портал 47news, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Тихвинском районе Ленинградской области. В лесу потерялся мужчина – он сам заявил о своей пропаже по телефону, рассказал, что находится на одной из лесных тропинок и не понимает, куда идти.

После этого связь пропала и добровольцам поискового отряда «Экстремум» пришлось отправиться на поиски. Утром сегодняшнего дня связь снова появилась, и мужчина смог дать понять, где он находится. Специалистам удалось сориентировать его по Солнцу, он выбрался из леса самостоятельно. Мужчина провел 12 часов, блуждая по незнакомой местности.

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