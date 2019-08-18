Елизавета II запретила Меган Маркл носит рванные джинсы

Королеве не нравятся джинсы, а также туфли на танкетке. Фото: Pixabay

Королеве не нравятся джинсы, а также туфли на танкетке. Фото: Pixabay

Ее величество хочет, чтобы невестка не смела появляться в модных штанах.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Новостью делится The Sun, ссылаясь на собственные источники в королевских кругах.

Оказывается, Елизавета II, королева Великобритании, не любит рванные джинсы и запрещает приезжать в них Меган Маркл. Королеве не нравится деним и она считает, что в образе американского парня нельзя появляться в высшей обществе. Рванье она посоветовала оставить в коттедже Фрогмор. Елизавета II в том числе ненавидит туфли на танкетке причем «всей душой», уверяет источник.

Напоминаем, что в июле Меган Маркл пришла на теннисный турнир в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Присутствующих возмутило поведение герцогини, они посчитали ее «ночным кошмаром».

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