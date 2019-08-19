Боярский, Лещенко, Пелагея и Валерия оценят “Голос 60+”

Боярский раньше не становился наставником на "Голосе". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Боярский раньше не становился наставником на "Голосе". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня начинаются съемки второго сезона шоу с пожилыми участниками.

Для предстоящего сезона шоу “Голос 60+” выбрали наставников. Боярский, Лещенко, Валерия и Пелагея помогут пенсионерам на сцене.

Мизаил Боярский и Пелагея еще не становились наставниками в “Голосе”, подчеркнули на Первом канале 19 августа, а вот Лещенко и Пелагея уже помогали участникам в первом сезоне шоу. Тогда первый приз достался Лидии Музалевой из Сибири — ей занималась как раз Пелагея.

Съемки второго сезона для артистов пожилого возраста начнутся сегодня в понедельник 19 августа.

Пелагея является самой молодой из наставников — певице исполнилось 33 года. Валерии сейчас 51 год, Боярскому — 69, а Лещенко станет самым старшим из тренеров — артисту исполнилось 77 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Шнуров станет членов жюри на “Голосе”.