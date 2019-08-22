ОМОН и МВД разберутся в драке цыган и жителей Подгорного в Кузбассе

Число цыган в поселке не превышает 17 человек. Фото: pixabay.com

Число цыган в поселке не превышает 17 человек. Фото: pixabay.com

Пьяные компании устроили поножовщину, пострадали два человека.

Подкрепления полиции и Росгвардии едут в село Подгорное после крупной драки, сообщает ТАСС 22 августа. Пострадали как минимум два человека.

Две компании устроили драку в селе Кемеровской области. В ход пошли ножи. Источник в правоохранительных органах региона назвал происшествие “пьяным конфликтом”.

Местные СМИ утверждают, что цыгане приставали к девушкам села и это вызвало жесткую реакцию со стороны коренных жителей. Население Подгорного якобы собиралось устроить самосуд над цыганами. При этом, по данным ТАСС, число цыган в поселке не превышает 17 человек, тогда как в Подгорном живут до 800 человек.

Численность цыган в России в 2010 году оценили в 220 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ленобласти цыган сняли с деревянного плота на Вуоксе.