У незаконных торговцев в 2019 году изъяли оборудование на 24 млн

За прошедшей месяц в Петербурге провели 37 рейдов по выявлению и борьбе с незаконной торговле. За это время составлено 209 протоколов об административных правонарушениях.

У нелегальных торговцев забрали имущество на общую сумму 3 млн 759 тыс. рублей. В том числе весы, зонты, лотки и другое торговое оборудование. Всего было проведено 139 изъятий.

«Борьба с нелегальной торговлей в первоочередной повестке дня Комитета. Мы прикладываем все возможные силы для того, чтобы наш город оставался чистым, красивым и привлекательным», – отметила глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

В комитете сообщили, что с начала 2019 года в Петербурге провели около 300 рейдов. За этот период было изъято имущество незаконных торговцев на сумму более 24 млн рублей.

Помимо этого, проведено 109 межведомственных рейдов и освобождено 93 незаконно занятых земельных участка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снесли двухэтажный торговый павильон на Кондратьевском проспекте.