“Зенит” назвал цену билетов на матч со “Спартаком”

Сам матч намечен на 1 сентября: игра начнется в 19 часов на московской “Открытие арене”. Фото: "Зенит"

Сам матч намечен на 1 сентября: игра начнется в 19 часов на московской “Открытие арене”. Фото: "Зенит"

Сине-бело-голубых смогут поддержать свыше 4 тысяч болельщиков в Москве.

“Зенит” смогут поддержать 4236 болельщика — столько билетов на игру со “Спартаком” выделили для фанатов петербургского клуба. Сам матч намечен на 1 сентября: игра начнется в 19 часов на московской “Открытие арене”.

Стоимость билета — 1500 рублей, сообщил “Зенит” 23 августа. Пока что они доступны лишь обладателям абонементов на стадион на Крестовском в Петербурге, но с воскресенья поступят в общую продажу. При этом для покупки потребуется показать регистрацию в Петербурге или ЛО в паспорте.

“Спартак” считается одним из “традиционных“ соперников “Зенита”. Не исключено, что после матча в Москве фанаты двух команд устроят драку. Сейчас московский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ, а “Зенит” лидирует.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Семак рассказал о составе “Зенита” на матч с “Уфой”.