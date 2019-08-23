Тренер Туктамышевой назвал “Зенит” спортивным символом Петербурга

Тренер Туктамышевой назвал “Зенит” спортивным символом Петербурга
Тренер оценил форму Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой. Фото: pixabay.com

Алексей Мишин ждет интересного сезона 2019/2020 в фигурном катании.

Алексей Мишин провел открытую тренировку перед началом сезона фигурного катания 2019/2020. Тренер посмотрел, в каком состоянии после отпуска находятся его подопечные Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова — последняя стала чемпионкой Европы в прошедшем сезоне.

Мишин заявил, что ждет интересного сезона, но призвал дождаться результатов контрольных прокатов и начала Гран-при, сообщает ТАСС 23 августа.

Сегодня же пресс-служба Евро-2020 опубликовала слова Мишина о главном спортивном символе Санкт-Петербурга — им, по мнению тренера, является футбольный клуб “Зенит”. Мишин подчеркнул, что он, его подопечные и вообще спортсмены всех видов ждут начала футбольных матчей чемпионата Европы в Северной столице.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” назвал цены билетов на матч со “Спартаком”.

Евро 2020 зенит мишин туктамышева фигурное катание футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Травмированный Малком рассказал о чувствах к “Зениту”
Лоси начинают спариваться и станут чаще выбегать на трассы
Opel сбил мужчину на переходе проспекта Славы, водитель сбежал
«Ленфильм» назвал дату своего создания
Лось погиб под колесами на трассе Петербург — Псков
Тренер Туктамышевой назвал “Зенит” спортивным символом Петербурга
“Зенит” назвал цену билетов на матч со “Спартаком”
Единороссы проверят качество продаваемой школьной формы по стране