Тренер Туктамышевой назвал “Зенит” спортивным символом Петербурга

Алексей Мишин ждет интересного сезона 2019/2020 в фигурном катании.

Алексей Мишин провел открытую тренировку перед началом сезона фигурного катания 2019/2020. Тренер посмотрел, в каком состоянии после отпуска находятся его подопечные Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова — последняя стала чемпионкой Европы в прошедшем сезоне.

Мишин заявил, что ждет интересного сезона, но призвал дождаться результатов контрольных прокатов и начала Гран-при, сообщает ТАСС 23 августа.

Сегодня же пресс-служба Евро-2020 опубликовала слова Мишина о главном спортивном символе Санкт-Петербурга — им, по мнению тренера, является футбольный клуб “Зенит”. Мишин подчеркнул, что он, его подопечные и вообще спортсмены всех видов ждут начала футбольных матчей чемпионата Европы в Северной столице.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” назвал цены билетов на матч со “Спартаком”.